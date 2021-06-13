سرقة ثلاثة خطوط نحاس من شبكة كهرباء في برجا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن شبكة الكهرباء في حي المعبور في بلدة برجا تعرضت للسرقة، حيث أقدم مجهولون على سرقة ثلاثة خطوط نحاسية من أصل خمسة، وعلى الفور تم ابلاغ القوى الأمنية والأدلة الجنائية ودائرة الكهرباء في الاقليم، وبوشرت التحقيقات.