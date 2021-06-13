باسيل يتعرض لهجوم كلامي من سيدة في البترون

افيد ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واثناء خروجه من احد مطاعم مدينة البترون، تعرض لهجوم كلامي من احدى السيدات التي اعتبرت ان وجوده في المطعم يشكل استفزازا للبنانيين الذين بعيشون الذل في مختلف تفاصيل يومياتهم".وتردد ان احد مرافقي النائب باسيل تعرض بالاساءة للسيدة وقام بتحطيم هاتفها الخليوي خلال تصويرها " المواجهة " مع باسيل.