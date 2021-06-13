إخماد حريق أعشاب وقمح في الهبارية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر من الدفاع المدني في راشيا الفخار اخمدوا ظهر اليوم، حريقا اندلع في أعشاب وحقل من القمح في الهبارية- قضاء حاصبيا.