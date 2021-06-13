لبنان

إخماد حريق أعشاب وقمح في الهبارية

Lebanon 24
13-06-2021 | 10:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر من الدفاع المدني في راشيا الفخار اخمدوا ظهر اليوم، حريقا اندلع في أعشاب وحقل من القمح في الهبارية- قضاء حاصبيا.
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راشيا

قمح

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