لبنان

في عكار... حرائق مفتعلة بالجملة

Lebanon 24
13-06-2021 | 10:39
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إندلع حريق يوم أمس في أحراج بلدة حرار"حي الشميس"  في عكّار حيث  إلتهمت النيران مساحة شاعة من الأشجار المثمرة والمعمرة والأعشاب اليابسة.

كما وشب حريق صباح اليوم في منطقة النجاص  في بلدة مشمش  في عكار وقضت النيران على عدد من أشجار الصنوبر المعمرة وغيرها من الأشجار المثمرة أيضاً.

وتمكنت مجموعة "درب عكار" وعدد من المتطوعين بإخماد الحريق والسيطرة عليه و تبريد الأرض.

وافادت المعلومات  أن الحرائق التي  إندلعت في الآونة الأخيرة جميعها مفتعلة.
 
 
 
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