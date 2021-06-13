لبنان

جنبلاط: كل بنزين إيران لن يكفي.. ارفعوا الدعم

Lebanon 24
13-06-2021 | 11:14
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "إنّ وزير الصحة يقوم ما يستطيع فعله في مواجهة دولة مستوردين الدواء ودولة الصيادلة ودولة المعدات الطبية. نتمنى على حكومة تصريف الاعمال وقف هذا العبث بصحة الناس في انتظار حكومة الاصلاح او ما شابه. أما دولة مستوردي النفط و مشتقاته فان كل بنزين ايران لن يكفي حتى ولو جرى استيراده. ارفعوا الدعم وساعدوا النقل العام".
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