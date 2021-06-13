باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر

افاد شاهد عيان ان النائب جبران باسيل علق على الاشكال الذي حصل معه في البترون اليوم قائلا: حي البحر بالبترون هو حي اهلي واصدقاء الطفولة، هون بيتي وناسي، اذا شي وحدة حبت تسبني مش رح يغير سبها علاقتي الوطيدة مع حي البحر".وكان باسيل، قد تعرض لهجوم كلامي من احدى السيدات، اثناء خروجه من احد مطاعم مدينة البترون، حيث اعتبرت ان وجوده في المطعم يشكل استفزازا للبنانيين الذين بعيشون الذل في مختلف تفاصيل يومياتهم".