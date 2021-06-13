إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد داخله، وجاء فيه:



- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 (Pfizer Marathon): 1008.

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 237.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1193.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.

- حالات وفاة: 1.