بيان هام من أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن أعضاء اللجنة المركزية لأصحاب مولدات الكهرباء بيان جاء فيه:

" أعضاء اللجنة المركزية لأصحاب مولدات الكهرباء، نكرر ونؤكد بأننا غير مسؤولين عن أي تصاريح أو بيانات تصدر بصورة منفردة عن السيد عبدو سعادة أو غيره من الأشخاص الذين ينتحلون صفة تمثيل أصحاب المولدات الكهربائية في لبنان. فإننا لا نلتزم سوى بالتصاريح والبيانات التي تصدر بصورة خطية عن اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الكهربائية. وعليه فإن أي قرار بقطع الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، يقتضي صدوره بعد إجتماع اللجنة المركزية وموافقة أصحاب المولدات الكهربائية نظراً لما يترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية على المواطنين وإثارة الهلع والخوف في نفوسهم".

وأضاف البيان: "وعليه، فإننا كأعضاء في اللجنة المركزية لأصحاب المولدات وحفاظا منا على إستمرارية هذا القطاع وتقديم الخدمات للمواطنين، نعلن بأننا سوف نحاول جاهدين تأمين التغطية الكهربائية إلى جميع المشتركين في كافة المناطق اللبنانية دون إتباع أي تقنين في ساعات التغذية، وذلك على الرغم من النقص الحاد في مادة المازوت الأمر الذي يدفع أصحاب المولدات إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة ناهيك عن قطع الغيار والصيانة التي تأمن بالدولار الأميركي. وفي المقابل فإننا ندعو الدولة اللبنانية إلى إتمام موجباتها تجاه المواطنين، سواء لناحية زيادة ساعات تامين الكهرباء الأمر الذي من شأنه أن يخفف العبء على أصحاب المولدات، ولناحية تأمين مادة المازوت ومحاربة الإحتكار الذي يمارسه التجار دون رقيب أو حسيب".