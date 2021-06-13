في هذه المنطقة.. عوائق إسمنتية أمام محطات الوقود (صور)

في ظلّ أزمة المحروقات التي يمر بها لبنان نتيجة عدم تسليم المحطات كميات كافية لتلبية حاجات المواطنين، عمدت محطات في عكّار إلى وضع عوائق إسمنتية أمام ابوابها لمنع المواطنين من ركن سياراتهم أمامها خلال ساعات الصباح.