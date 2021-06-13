لبنان

توضيح من مكتب باسيل بشأن اشكال البترون.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
13-06-2021 | 12:22
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أصدر المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر البيان التالي:

‏"لما كان النائب باسيل يتناول الغداء مع عائلته في احد المطاعم المفتتحة حديثاً في مدينة البترون في اجواء ‏صديقة، وبعدما انهى الغداء وغادر المطعم، قامت سيّدة خارجاً بتوجيه كلمات نابية فيما كان النائب باسيل قد غادر وهمّ بالركوب بسيارته.
على الاثر قام بعض الموجودين والمرافقين بردّ فعل طبيعي وسلمي وحضاري، بإسكاتها عن الكلام لتتوقف عن الشتائم دون أي اعتداءٍ بالضرب عليها.
‏وعلى الفور، تولّت ماكينة الاشاعات نشر أخبار ملفقة لا علاقة لها بما جرى.
‏يؤكد المكتب الإعلامي ان شيئاً مما تم تلفيقه لم يحصل و‏ان النائب باسيل يطلب من جميع المناصرين والمسؤولين والمنتسبين الى التيار الوطني الحر عدم السكوت إطلاقا والرد بما يناسب على أي اعتداء كلامي أو معنوي أو جسدي يتعرض له أي شخص ‏منهم على يد بعض الناس الذين لا يقيمون للكرامة وزناً. انتهى زمن الشتيمة من دون جواب".
 
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