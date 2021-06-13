الحواط: حرروا أموال البلديات

‏غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ننوه بالدور الذي قامت به بلدية البربارة لجهة مصادرة وضبط كمية من البنزين كانت معدة للتهريب وإيقاف المهربين. ‏هذا أكبر دليل على أهمية دور البلديات في المرحلة المقبلة. حرروا أموال البلديات التي لم تعد تساوي (1/10) عِشر قيمتها لتتمكن من الصمود".