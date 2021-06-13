إقفال صناديق الإقتراع في نقابة مهندسي طرابلس

أقفلت عند السابعة والربع مساء صناديق الإقتراع لإنتخاب نقيب و8 أعضاء جدد في مجلس نقابة المهندسين بطرابلس، بعد تمديد مهلة الإقتراع التي كان من المقرر أن تنتهي عند السادسة مساء، وذلك ليتمكن جميع الناخبين الموجودين داخل صالة الإقتراع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس من الإدلاء بأصواتهم.وكانت انطلقت وقائع هذه الإنتخابات منذ الساعة التاسعة صباحا، حيث تنافست 4 لوائح، وقد بوشر على الفور بعملية عد الاصوات وفرزها، ولوحظ إقبال كثيف من قبل الناخبين.