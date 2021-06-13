"نقابة الطيارين": ندعم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية

أكّدت نقابة الطيارين اللبنانيين، في بيان، اليوم الأحد، "دعمها جميع المطالبات التي ترمي إلى إقرار قانون استقلال السلطة القضائية وخصوصاً تلك الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، لأن هذا الأمر هو المدخل الأساس لكل إصلاح جدي في حال كانت النوايا صافية، على أن يتضمن هذا القانون المطلوب إقراره الاستقلال الفعلي وجميع الضمانات القضائية التي تؤمن فعاليته بصورة حقيقية، لا أن يكون مفرغا من مضمونه".