الدفاع المدني أخمد حريقاً في زوق مصبح كسروان

أخمدت فرق الإطفاء من مركز الدفاع المدني في جونية، حريقاً اندلع مساء اليوم وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية المختلفة في زوق مصبح - كسروان، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".