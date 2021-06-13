كم بلغ عدد الملقحين بـ"ماراثون فايزر" خلال يومي السبت والأحد؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم الأحد، أنّ العدد الاجمالي للملقحين في "ماراثون فايزر" طيلة يومي السبت والاحد، بلغ 46286 شخصاً.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد تلقى 21880 شخصاً اللقاح، يوم السبت، في حين تلقى 24406 أشخاص اللقاح، الأحد.