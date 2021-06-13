في الشياح.. "المخابرات" تضبطُ كمية من المخدرات

بتاريخ 13/ 6/ 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح - حي معوض، شقة المدعو (ح.ع) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات، وأوقفت الفلسطينيَين (م.ز) و (ي. ش)، كما ضبطت كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف والكوكايين.وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".