هذا ما كشفه وزير الصحة عن مسألة "توفر" المستلزمات الطبية في لبنان

أكّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "كل المستلزمات الطبية موجودة وبكميات كبيرة في لبنان"، مشيراً إلى أن "البعض نصح المستوردين بالتخزين في حال رفع الدعم".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال حسن إنّه "تم الطلب من مصرف لبنان الحصول على سجل للأدوية المدعومة، إلا أنه لم يتم تسليمهم أي شيء"، وأضاف: "المواطن مرتهن للمافيات التي لا تهمهم صحته".

وفي ما يتعلق بماراثونات التطعيم، قال حسن: "كل عطلة نهاية أسبوع سيكون هناك ماراثون، وطموحنا وطمعنا بنجاح الماراثون على كافة قطاعات الصحة، وسيكون لدينا مفاجأة كل أسبوع وقد أنقذنا 46 ألف روح من خلال ماراثون لقاح فايزر".