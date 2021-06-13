لبنان

بعد المداهمات.. إطلاق نار يطال حاجزاً للجيش في الشراونة

Lebanon 24
13-06-2021 | 16:12
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تسجيل إطلاق نار على حاجز للجيش مقابل محطة "هيثم الدبس" في حي الشراونة - بعلبك.
وكانت المنطقة شهدت توتراً، مساء اليوم، إذ قامت قوة من الجيش بمداهمة منازل مجموعة من المطلوبين في المحلّة.
 
 
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لبنان

الشراونة

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