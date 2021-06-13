بعد المداهمات.. إطلاق نار يطال حاجزاً للجيش في الشراونة

أفادت مندوبة "لبنان24" عن تسجيل إطلاق نار على حاجز للجيش مقابل محطة "هيثم الدبس" في حي الشراونة - بعلبك.

وكانت المنطقة شهدت توتراً، مساء اليوم، إ ذ قامت قوة من الجيش بمداهمة منازل مجموعة من المطلوبين في المحلّة.