النتائج الأولية لانتخابات نقابة "مهندسي طرابلس": تقدم المرشح المدعوم من "العزم"

أقفلت عند السابعة والربع من مساء اليوم الأحد، صناديق الإقتراع في انتخابات نقيب و8 أعضاء جدد في مجلس نقابة المهندسين في طرابلس .وكان تم تمديد مهلة الإقتراع التي كان من المقرر ان تنتهي عند الـ6 مساء، ليتمكن جميع الناخبين الموجودين داخل صالة الإقتراع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس من الإدلاء بأصواتهم.وتظهر النتائج الرسمية الاولية بعد فرز 10 صناديق من اصل 12 صندوق اقتراع تقدم المرشح المدعوم من تيار العزم زكريا عقل بصدارة النتائج لمركز عضو النقابة عن فرع المياكتيك بمجموع 590 صوتاً حتى الان، بالاضافة لتقدم زميله في نفس اللائحة بهاء حرب بصدارة النتائج لمركز النقيب بـ428 صوتاً.وتستمر عملية فرز الاصوات والتي من المقرر ان تنتهي عند حوالي الساعة الثانية فجراً وفقاً لمصادر النقابة بحال لم يطرأ اي خطأ اثناء عملية الفرز.