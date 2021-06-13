لبنان

اتحاد نقابات النقل الجوي: نؤيد إضراب يوم الأربعاء

Lebanon 24
13-06-2021 | 16:26
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أصدر اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان بياناً حول الإضراب العام يوم الأربعاء، جاء فيه:

"نعلن تأييدنا للاضراب العام نهار 16-6-2021 والتزامنا بقرار المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام الذي نحن جزء منه والمشاركة الكاملة بفعالياته ومنها اعلان التوقف عن العمل بالمطار ساعة واحدة من الساعة 12 ظهرا حتى 13 ظهرا ووقفة إحتجاجية امام مثلث الميدل ايست المطار."
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