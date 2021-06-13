طليس: ندعو الحكومة للبت بمشروع إصلاح قطاع النقل البري

دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الى البت بالمشروع الذي تقدمت به اتحادات ونقابات النقل البري، لإصلاح القطاع.

وجاء في البيان: "إيمانا منا بمقاربة ملف قطاع النقل البري في لبنان وفق خطة اصلاحية ورؤيا متطورة، وفي ظل غياب النقل المشترك التابع للدولة، حيث يقوم هذا القطاع مقامها في مجال النقل العام، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الرسمية المختصة، ومع اقتراب البحث بملف الدعم.. كان لا بد من تذكير المعنيين في حكومة تصريف الأعمال، بأننا قد تقدمنا بمشروع متكامل لاصلاح ودعم قطاع النقل البري في لبنان، يأخذ بعين الاعتبار واقع الدولة من جهة، ومعاناة المواطن من جهة ثانية".



وتوجه طليس الى المعنيين بالقول: "المشروع عندكم، والحل رهن قراركم، ونخشى أن يخرج هذا الأمر من إيدينا">