لبنان

إعفاء من التفاوض مع باسيل

Lebanon 24
14-06-2021 | 00:01
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طلب أحد المفاوضين من الثنائي الشيعي من مرجعيته إعفائه من الإستمرار في التفاوض مع النائب جبران باسيل بعد وصول الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود بسبب معاندة رئيس التيار الوطني الحر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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باسيل

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