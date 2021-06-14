إعفاء من التفاوض مع باسيل

طلب أحد المفاوضين من الثنائي الشيعي من مرجعيته إعفائه من الإستمرار في التفاوض مع النائب جبران باسيل بعد وصول الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود بسبب معاندة رئيس التيار الوطني الحر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".