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لبنان
عمليات التهريب ناشطة
Lebanon 24
13-06-2021
|
17:03
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رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية، ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر حدودي، فضلاً عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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