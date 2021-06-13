رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية، ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر حدودي، فضلاً عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".