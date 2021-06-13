لا معطيات توحي بإمكانية تجاوب العهد مع مبادرة برّي

مع أنَّ الرئيس المُكلَّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، يُفكر جدياً بالاعتذار عن هذه المهمة، إلا أنَّ محيطين به، وقيادات سياسية وروحية في الطائفة السنية، كما علمت "السياسة" الكويتية، دعته إلى التريث وعدم تقديم هذه الهدية على طبق من ذهب لرئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اللذين يعملان على عرقلة التأليف برأي هؤلاء، سعياً من أجل إخراج الحريري من المعادلة، والمجيء برئيس حكومة مطواع ينفذ للعهد كل ما يريد. وأبلغ مصدر وثيق الصلة بالرئيس المكلف، "السياسة"، أنه "لا معطيات توحي بإمكانية تجاوب العهد مع مبادرة الرئيس نبيه بري، وبالتالي فإن الرئيس الحريري قد لا يستمر رئيساً مكلفاً، وبالتالي فإنه سيقدم اعتذاره إذا أدرك أن الفريق الآخر لا يريد التعاون معه لتشكيل حكومة جديدة".