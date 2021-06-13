لبنان

بري مُصرّ على مبادرته

Lebanon 24
13-06-2021 | 17:42
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أوضحت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لصحيفة "القبس" الكويتية ان "الأخير مصرّ على مبادرته ولن يستكين"، مشددة على أن "كل دقيقة هي حاسمة في الموضوع الحكومي".
وقالت: "المساعي مستمرة ولكن لا يمكن الحديث عن نتائج إيجابية حتى الآن".

وردا على سؤال حول اعتذار الحريري، أوضحت المصادر أن "الحق الدستوري لا يحدّد مهلة للرئيس المكلف، خاصة أنه يحظى بغطاء طائفته". وذكرت بأن "الرئيس عون عطل البلد سنتين ونصف السنة باعتباره الرئيس الأقوى في طائفته".

المصدر: القبس الكويتية
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