بري مُصرّ على مبادرته

أوضحت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لصحيفة "القبس" الكويتية ان "الأخير مصرّ على مبادرته ولن يستكين"، مشددة على أن "كل دقيقة هي حاسمة في الموضوع الحكومي".





وردا على سؤال حول اعتذار الحريري، أوضحت المصادر أن "الحق الدستوري لا يحدّد مهلة للرئيس المكلف، خاصة أنه يحظى بغطاء طائفته". وذكرت بأن "الرئيس عون عطل البلد سنتين ونصف السنة باعتباره الرئيس الأقوى في طائفته". وقالت: "المساعي مستمرة ولكن لا يمكن الحديث عن نتائج إيجابية حتى الآن".وردا على سؤال حول اعتذار الحريري، أوضحت المصادر أن "الحق الدستوري لا يحدّد مهلة للرئيس المكلف، خاصة أنه يحظى بغطاء طائفته". وذكرت بأن "الرئيس عون عطل البلد سنتين ونصف السنة باعتباره الرئيس الأقوى في طائفته".