بهاء حرب نقيب جديد لمهندسي طرابلس وفوز المرشّح المدعوم من تيار "العزم" لعضوية النقابة بأعلى الأصوات

فاز المهندس بهاء حرب برئاسة نقابة المهندسين في طرابلس ب 1136 صوتا متقدماً على منافسيه بعدد كبير من الاصوات.كما فار المرشح المدعوم من تيار العزم لمركز عضو النقابة عن فرع الميكانيك زكريا عقل ب١٥٤٢ صوتا.وكانت نتائج الانتخابات صدرت قبل قليل بعد الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع ال١٢.كما فاز المرشح محمد شيخ النجارين عن مقعد الكهرباء، هيثم مولوي و ريما منصور وخضر حسين ، نقولا سليمان، صولانج الحويك مع خرق ل"بشار الحسن" لاعضاء في الهيئة العامة.اما لعضوية لجنة الصندوق فقد فاز المرشحان صلاح الشعراوي ومروان الصابونجي بالاضافة للمرشحين يمن الراوي، رضوان الراسي ووسام العلي كاعضاء للجنة مراقبة الحسابات.