لبنان

المساعي الحكومية قائمة.. وكلّ الإحتمالات واردة

Lebanon 24
13-06-2021 | 18:11
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علمت "اللواء" من مصادر موثوق بها، ان "الرئيس سعد الحريري لم يطرح خلال اجتماع المجلس الشرعي بشكل مباشر وواضح مسألة اعتذاره عن التشكيل لا من قريب ولا من بعيد خلافاً لما تردّد عبر الاعلام، ولم يَرِدْ ذكر موضوع الاعتذار ابداً خلال الاجتماع، لكن الحريري اشار الى عبارة "كل الاحتمالات واردة" من دون توضيح ما هي الاحتمالات".

وأضافت المصادر: "ان الحريري اكد للحضور بناء على هذه المعطيات انه مستمرّ في التضحية من اجل انقاذ البلد وايجاد الحلول للمشكلات القائمة، ولكنه حذّر بالمقابل من ان الوضع العام في البلاد سيدخل مرحلة صعبة جداَ اذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة"، مشدداً على كلمة "اذا استمر التعطيل"، لكنه اكد ايضاً ان المساعي قائمة وسننتظر ما سيظهر مجدّداً من نتائج.
المصدر: اللواء
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