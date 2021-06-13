لبنان

دور بارز

Lebanon 24
13-06-2021 | 21:07
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يُنقل أنّ عاصمة عربية كبرى تضطلع بدور بارز في الملف اللبناني بعيداً من الأضواء وتدعم مرجعية سياسية وتسوّق لها عربياً ودولياً.
 
المصدر: النهار
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