إقفال وتعامل

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Lebanon 24
13-06-2021 | 21:10
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تستغرب جهات نيابية كيف ان الدولة اللبنانية تشتري مشتقات نفطية من شركة موضوعة في خانة الاتهام وقد ختمت مكاتبها بالشمع الاحمر.
 
المصدر: النهار
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