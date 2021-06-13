لبنان

لا شرف ولا ترف

Lebanon 24
13-06-2021 | 21:11
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قال مستشار حكومي ووزير سابق انه لو عرض عليه اي منصب وزاري او نيابي لاعتذر فوراً بعدما لم تعد المناصب لا شرفاً ولا ترفاً.
 
المصدر: النهار
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