استثناء مستودع

إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة.

