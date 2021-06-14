لبنان

استثناء مستودع

Lebanon 24
14-06-2021 | 04:12
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إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة.
المصدر: نداء الوطن
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وزير الصحة

نقيب الصيادلة

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