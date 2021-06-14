لبنان

اخفاء مخالفات

Lebanon 24
14-06-2021 | 04:14
A-
A+
Doc-P-832936-637592445461150155.jpg
Doc-P-832936-637592445461150155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخفى التفتيش المركزي تقارير وردته حول مخالفات إدارية ومالية في ملفات الدعم المتعلقة بالمواد الغذائية والمدخلات الزراعية والأعلاف.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
حسن: كل المستلزمات الطبية موجودة وبكميات كبيرة والبعض نصح المستوردين بالتخزين بحال رفع الدعم (الجديد)
lebanon 24
14/06/2021 08:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: كل بنزين إيران لن يكفي.. ارفعوا الدعم
lebanon 24
14/06/2021 08:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. انتخابات قضائية لمكافحة الفساد
lebanon 24
14/06/2021 08:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عراجي: أكبر مأساة نعيشها هي تفشي الجشع والفساد
lebanon 24
14/06/2021 08:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الدعم

فساد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-06-14
01:00 | 2021-06-14
23:58 | 2021-06-13
23:55 | 2021-06-13
23:39 | 2021-06-13
23:13 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website