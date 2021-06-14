جنبلاط وأبو فاعور الى القضاء اليوم

ذكرت صحيفة " الانباء الالكترونية" ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سيتقدمان اليوم بشكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في نشر التلفيقات المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج، وضد كل من يقوم بتداولها، وذلك بجرم نشر وتداول أخبار كاذبة والافتراء والتزوير.