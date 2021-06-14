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لبنان
مصادر بري: عون عطل البلد سنتين ونصف السنة لانه الأقوى في طائفته
Lebanon 24
14-06-2021
|
06:13
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نقلت "القبس" الكويتية عن مصادر مقربة من الرئيس بري ان الأخير مصر على مبادرته ولن يستكين، مشددة على أن كل دقيقة هي حاسمة في الموضوع الحكومي، وقالت «المساعي مستمرة ولكن لا يمكن الحديث عن نتائج إيجابية حتى الآن».
وردا على سؤال حول اعتذار الحريري، أوضحت المصادر أن الحق الدستوري لا يحدد مهلة للرئيس المكلف، خاصة أنه يحظى بغطاء طائفته. وذكرت بأن «الرئيس عون عطل البلد سنتين ونصف السنة باعتباره الرئيس الأقوى في طائفته».
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