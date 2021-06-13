"المُستعان بهم" في التعليم الرسمي يرفضون إصدار نتائج الامتحانات!

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": لعنة تسمية "المُستعان بهم" تلاحق 3300 أستاذ في التعليم الرسمي قبل الظهر (2500 معلم في التعليم الأساسي و800 أستاذ ثانوي) منذ عام 2015. ولم يستحق لهم يومها سوى بدلات يتيمة يتقاضونها من الجهات المانحة عبر وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية، على غرار "المستعان بهم" في مدارس تعليم اللاجئين السوريين بعد الظهر. "لكن حتى هذه البدلات باتت تصل إلينا بشق الأنفس ولم نقبض قرشاً واحداً من مستحقات العام الدراسي الحالي»، بحسب عضو لجنة "المستعان بهم" في التعليم الثانوي، فادي شحادة، الذي أعلن مع بعض زملائه في التعليم الثانوي والأساسي حجب نتائج الامتحانات المدرسية النهائية حتى تسديد مستحقات الفصلين الأول والثاني وضمان احتساب ساعات حزيران كاملة. إلا أن بعض المعلمين "المستعان بهم" قرروا عدم التصادم مع المديرين في نهاية العام الدراسي، كما قال رئيس لجنة متابعة القضية في التعليم الأساسي، حسن سرحان، وقرروا إنجاز ما عليهم بالتي هي أحسن، على أن ينفذوا خطوات تصعيدية مع العام الجديد.

وسبب التأخير في الدفع، كما قال، خلاف بين المصرف المركزي والجهات المانحة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. "الأخبار" علمت أنه لم يصل حتى الآن إلى الحساب المشترك في المصرف المركزي باسم وزارة التربية أي مبلغ لسداد ما تبقى من مستحقات العام الدراسي الماضي، ولا سيما مستحقات صناديق المدارس، ومستحقات العام الدراسي الحالي، ومنها مستحقات المعلمين المستعان بهم قبل الظهر وبعده، وإن كانت الجهات المانحة التي تفاوض المصرف المركزي على سعر 12700 ليرة وما يزيد للدولار الواحد، تعتقد أن المبلغ الذي وعدت بتأمينه كمرحلة أولى، ولم تؤمنه حتى الآن، وهو لا يتجاوز 5 ملايين دولار، بإمكانه أن يغطي تقريباً الفصل الأول والثاني للمعلمين قبل الظهر والفصل الأول لمعلمي بعد الظهر.

المستعان بهم»، بحسب سرحان، «لا هم معلّقون ولا هم مطلّقون»، لا هم في الملاك ولا حتى في التعاقد. يعملون من دون عقود سنوية، ولا رقم آلي يضمن لهم حقوقاً قانونية يتمتع بها زملاؤهم المتعاقدون من الزيادة على أجر الساعة إلى مراقبة الامتحانات الرسمية وتصحيحها والمشاركة في الانتخابات النيابية وتقاضي بدل يوم عيد المعلم وغيرها من الحقوق. أجر ساعتهم في التعليم الأساسي 20 ألف ليرة وفي التعليم الثانوي 27 ألفاً، على غرار المتعاقدين فئة ثانية، في حين أن المتعاقد فئة أولى في التعليم الثانوي يتقاضى 36 ألف ليرة بدل ساعة التعليم.