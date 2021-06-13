لبنان

لبنان إلى "عهد" الإدارة الدولية للانهيار؟

Lebanon 24
13-06-2021 | 23:39
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كتبت" النهار": "بدأت أوساط سياسية وديبلوماسية مطلعة تتداول السيناريو الذي قد يواجهه لبنان في حال استعصاء تشكيل حكومة جديدة واعتذار ‏الحريري وربما نشوء ازمة تكليف أخرى عقب تداعيات الاعتذار.
تربط الأوساط تداول هذا ‏الاحتمال بما اعلنه الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجهة نية فرنسا قيادة ‏جهد دولي لإنشاء آلية تمويل طارئ دولي للخدمات الأساسية في لبنان في حال حصول ‏انهيار واسع بحيث لا يترك البلد فريسة الفوضى والعوز. وتلفت الأوساط الى ان هذا الاتجاه ‏الذي لم يتبلور بعد تفصيلياً كشف النقاب عنه عمداً لحمل السياسيين والمسؤولين ‏اللبنانيين يتحملون تبعات انقاذ البلاد في اللحظة الحاسمة وإزالة العوائق من طريق ‏الحكومة الانقاذية لئلا يبدأ الانزلاق نحو إدارة دولية للانهيار على قاعدة إنسانية في المقام ‏الأول. وليس من باب المصادفات، وفق الأوساط نفسها، ان يأتي الكشف عن هذا الاتجاه ‏قبيل المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا أيضا لحشد المساعدات للجيش اللبناني منعاً ‏لتأثره بقوة بالازمة المالية بما يضعفه ويؤثر سلباً على كونه ركيزة الاستقرار الأساسية فيما ‏البلاد تقف عند مشارف مرحلة لعلها الأخطر في تاريخ نشأة لبنان". 
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