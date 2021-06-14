لبنان

لماذا أعيد فتح ملف ترسيم الحدود البحرية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-06-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-832982-637592563154644347.jpg
Doc-P-832982-637592563154644347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وصل الى بيروت ليل امس الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية  السفير جون دو روشيه، ما طرح السؤال عما اذا كان يحمل طروحات جديدة في هذا الملف ام ان الامر لا يتعدى  اطار الجولة الاستكشافية،  علماً أنه تم تعيينه مؤخراً سفيراً لبلاده في قطر، ويستمر في مهمة ترؤس الوفد الأميركي لمفاوضات الترسيم.

 

ووفق المعلومات فان دو روشيه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، ثم ينتقل الى وزارة الدفاع حيث سيجتمع مع الوفد العسكري المفاوض.

 

وتضيف المعلومات "ان لبنان جدد التأكيد للجانب الاميركي، في الاتصالات التمهيدية لعودة دو روشيه، استعداده لابداء مرونة تفاوضية وفق  القانون الدولي ومن دون شروط مسبقة، ما شجع الجانب الاميركي على تحريك هذا الملف من جديد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2021-06-14
07:00 | 2021-06-14
07:00 | 2021-06-14
06:55 | 2021-06-14
06:46 | 2021-06-14
06:40 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website