لماذا أعيد فتح ملف ترسيم الحدود البحرية؟

وصل الى بيروت ليل امس الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية السفير جون دو روشيه، ما طرح السؤال عما اذا كان يحمل طروحات جديدة في هذا الملف ام ان الامر لا يتعدى اطار الجولة الاستكشافية، علماً أنه تم تعيينه مؤخراً سفيراً لبلاده في قطر، ويستمر في مهمة ترؤس الوفد الأميركي لمفاوضات الترسيم.

ووفق المعلومات فان دو روشيه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، ثم ينتقل الى وزارة الدفاع حيث سيجتمع مع الوفد العسكري المفاوض.

وتضيف المعلومات "ان لبنان جدد التأكيد للجانب الاميركي، في الاتصالات التمهيدية لعودة دو روشيه، استعداده لابداء مرونة تفاوضية وفق القانون الدولي ومن دون شروط مسبقة، ما شجع الجانب الاميركي على تحريك هذا الملف من جديد".