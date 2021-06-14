لبنان

جريح بحادث سير في طرابلس (صور)

Lebanon 24
14-06-2021 | 01:53
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وقع حادث سير بين سيارة من نوع "مرسيدس" و"جيب" من نوع "هوندا CRV"، على طريق شارع عزمي تقاطع شارع البلحة في طرابلس، أدى إلى سقوط جريح تمّ نقله إلى "مستشفى الإسلامي".

وتسبّب الحادث بتسرّب مادة المازوت على الأرض، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
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