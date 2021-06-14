جريح بحادث سير في طرابلس (صور)

وقع حادث سير بين سيارة من نوع "مرسيدس" و"جيب" من نوع "هوندا CRV"، على طريق شارع عزمي تقاطع شارع البلحة في طرابلس، أدى إلى سقوط جريح تمّ نقله إلى "مستشفى الإسلامي".



وتسبّب الحادث بتسرّب مادة المازوت على الأرض، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".