لبنان

الحريري "يلطّش" جنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2021 | 02:15
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لم تبد اوساط قريبة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ارتياحها لبعض ما قاله الرئيس الحريري الى"الشرق الاوسط" امس في معرض  حديثه عن متانة العلاقة التي تربطه بالرئيس بري، حيث قال "انه الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى لتكليفي بتشكيل الحكومة؛ لم يتركني أبداً، ولم أسمع منه أو يُنقل عنه أي حرف أو كلمة توحي بأنه تخلى عني".

 

اوساط جنبلاط قالت "هذا الكلام موجه بالدرجة الاولى الى "البيك" لان الرئيس الحريري  ما زال عند قناعته الخاطئة بان جنبلاط  لم يقف الى جانبه كما يجب ، مع العلم ان وليد جنبلاط اراد من خلال طرحه الحكومي واجتماعه مع عون فتح  نافذة على الحل ، من دون  ان يعني ذلك تخليه  عن العلاقة المتينة بين المختارة وبيت الوسط".

المصدر: لبنان 24

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