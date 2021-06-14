باسيل يرد ولا يقوم "بهذه الخطوة"

كان لافتا جدا نشر احدى المؤسسات الاعلامية القريبة من "التيار الوطني الحر" خبرا نسبته الى" مصدر قريب من عملية التفاوض على تشكيل الحكومة"، ومفاده "ان النائب جبران باسيل قد هرّب أموالا قاربت 55 مليون دولار إلى الخارج، ولكن تم تجميدها".

وفيما تتهم مصادر التيار شخصية نيابية بارزة بالوقوف وراء الخبر" لاهداف سياسية معروفة"، كما قالت، دعا بيان النفي الذي اصدره باسيل لاحقا "الجهة التي تقف وراء هذا الخبر الكاذب أن تقدم دليلا واحدا يثبت ما ذهبت اليه".

ولكن اللافت ان باسيل لم يُلوِّح برفع دعوى على الوسيلة الاعلامية التي نشرت الخبر او على اي جهة اخرى، خلافا لما يفعله عادة، ما يطرح السؤال عن السيب الفعلي لهذا الاحجام.