مهندسو طرابلس يختارون "المشروع التطويري".. بهاء حرب نقيبا

إختار مهندسو طرابلس والشمال المشروع التطويري الذي قدم المهندس بهاء حرب ترشيحه لمنصب النقيب على أساسه، وشكل بناء عليه لائحة "النقابة 2024" التي سجلت فوزا كاسحا لأعضائها، باستثناء خرق وحيد سجله الدكتور بشار الحسن من لائحة "الانقاذ النقابي" برئاسة النقيب السابق فؤاد ضاهر الذي خسر أمام المهندس بهاء حرب بفارق كبير حمله الى سدة النقابة، نقيبا جديدا خلفا للنقيب الدكتور بسام زيادة.

نجح النقيب حرب الذي ترشح مستقلا في تقديم صورة مشرقة لمستقبل النقابة من خلال مشروعه الذي لفت نظر المهندسين، واستقطب التيارات السياسية التي لها حضورها التاريخي في النقابة، فحصل على تأييد تيار العزم والقوات اللبنانية وتيار المستقبل وتيار المرده والجماعة الاسلامية والتجمع المهني للاصلاح والتنمية القوى الطرابلسية والشمالية النقابية ومستقلين والتي تمثل بعضها في لائحته، وخاض الانتخابات في منافسة مع لائحة الانقاذ النقابي برئاسة فؤاد ضاهر الذي حظي بدعم الحزب الشيوعي اللبناني والحزب القومي ورئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوض وعدد من الكتل المستقلة، إضافة الى مرشحين منفردين لمركز النقيب كانوا بعيدين عن المنافسة.

والجدير بالذكر أن مرشح تيار العزم المهندس زكريا عقل سجل أعلى نسبة أصوات بين الفائزين فحصل على 1542 صوتا.

كما سجلت الثورة سجلت حضورا لافتا وهي دعمت المهندس حسان خليل عن فرع الكهرباء الذي حصل منفردا على 497 صوتا، ما يؤكد أن الأرضية باتت موجودة لكنها تحتاج الى مزيد من الوحدة والتنسيق.

إنطلقت العملية الانتخابية عند التاسعة صباحا وإستمرت حتى السابعة والربع مساء بتمديد ساعة وربع نظرا لكثافة المقترعين الذي كانوا يتواجدون داخل صالة الاقتراع، وبعد إقفال الصناديق بدأت عمليات الفرز التي سفرت عن فوز لائحة “النقابة 2024” بشكل كاسح، وسجل المهندس بشارة الحسن خرقا وحيدا على حساب بدواني جبور بفارق (89 صوتا).

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

ـ مركز النقيب

المهندس بهاء حرب ( 1136 )

ـ فرع الكهرباء

المهندس محمد شيخ النجارين ( 891 )

ـ فرع الميكانيك

المهندس زكريا عقل ( 1542)

ـ هيئة عامة

المهندس خضر حسين ( 943 )

المهندس هيثم مولوي ( 999 )

المهندس نقولا سليمان ( 890 )

المهندسة ريما منصور ( 892 )

المهندسة صولانج حويك ( 844 )

تم خرق اللائحة من قبل المرشح المهندس بشار احمد الحسن ب ( 868 ) بدل المرشح المهندس بدواني جبور الذي نال ( 779 )

ـ صندوق تقاعدي

المهندس مروان صابونجي ( 905 )

المهندس صلاح شعراوي ( 1181 )

ـ أعضاء لجنة مراقبة الحسابات

المهندسة يمن الرواي(979)

المهندس رضوان الراسي (568)

المهندس وسام العلي (526)

ـ المجلس التأديبي

حسين الكلل بالتزكية.