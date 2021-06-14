إلقاء قنبلة على سيّارة محامٍ أمام منزله في عكّار

أقدم مجهول فجر اليوم على إلقاء قنبلة باتجاه سيارة المحامي كمال ناصيف في بلدة بزال - عكار ما أدى لوقوع اضرار مادية فيها، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وأفادت المصادر الميدانية بأنّ القنبلة تمّ رميها على سيارة المحامي على خلفيات سياسية وانتخابية.وفي اتصال مع "لبنان 24" أفاد المحامي ناصيف بأنّه سيقوم بالادعاء على الفاعل، في حين قام بطلب خبير متفجرات للكشف على السيارة قبل فتحها للتأكد من عدم وجود أي متفجرات داخلها.وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.