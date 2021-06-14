منعاً للاحتكار.. الأمن العام يجول على محطات الوقود في قرى جنوبية

جال عناصر من الأمن العام - استقصاء مرجعيون وبنت جبيل، على محطات الوقود في تبنين، عديسة، ميس الجبل، حولا، بليدا، الطيبة ومركبا، للتأكد من عدم احتكار المواد وبيعها حتى نفاد الكمية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".