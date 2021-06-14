لبنان

جنبلاط وأبو فاعور يدّعيان على ناشري أخبار تحويلهما أموالاً للخارج

Lebanon 24
14-06-2021 | 10:10
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أعلنت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" أنّ رئيس الحزب وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي"، النائب وائل أبو فاعور، سيتقدمان اليوم الاثنين بشكوى "ضد كلّ من يظهره التحقيق متورطاً في نشر التلفيقات المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج". 
 
وقالت مفوضية الإعلام في بيان: "مع إمعان البعض على بثّ الأكاذيب وتعمّد التشويه والتلفيق، تارةً مجاهرةً وطوراً بالتلطي خلف مواقع مجهولة، وبعد أن فشلت محاولات سابقة إذ تبيّن زيف ادعاءات أصحابها حين بلغ الموضوع أمام القضاء، فإن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سيتقدمان اليوم الاثنين بشكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في نشر التلفيقات المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج، وضد كل من يقوم بتداولها، وذلك بجرم نشر وتداول أخبار كاذبة والافتراء والتزوير".
 
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