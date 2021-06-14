لبنان

الخلاف بين أصحاب المولدات مجددا إلى العلن.. وبيان من أعضاء في اللجنة المركزية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2021 | 03:19
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بعدما كشف "لبنان 24" الأسبوع الماضي عن خلاف مستتر بين أصحاب المولدات برز إلى العلن اليوم هذا الخلاف عبر بيان صادر عن أعضاء في اللجنة المركزية لأصحاب المولدات في لبنان.

 

وجاء في البيان: "منعاً للإلتباس ، ولكي تصبح الصورة أوضح لدى الرأي العام اللبناني خاصةً في هذه الظروف التي يمر فيها الوطن والمواطن، إقتضى التوضيح التالي: إن أصحاب ومالكي ومشغلي المولدات الكهربائية في مختلف الأراضي اللبنانية هم غير معنيين بما يسمى تجمع أصحاب المولدات وبكل ما يصدر عنه من قرارات وبيانات ، وهم يتبعون مباشرةً اللجنة المركزية لأصحاب المولدات ، اما تجمع اصحاب المولدات يشكل حالة معينة لعدد من اصحاب المولدات .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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