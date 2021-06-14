بحادثَيْن منفصلَيْن.. توفّيا صدماً تحت جسر فؤاد شهاب - جونية

لقي شخصان مصرعهما صدماً صباح اليوم الإثنين تحت جسر فؤاد شهاب على أوتوستراد جونية بحادثين منفصلين.

وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد صدمت سيارة صباح اليوم المواطنة "ر. خ." (مواليد العام 1978) كانت تجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد جونية تحت جسر فؤاد شهاب، مما أدّى إلى إصابتها بجروح حرجة وتم نقلها بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة لاحقاً.

وفي الحادث الثاني، صدمت سيارة من نوع "مرسيدس" صباح اليوم "ع.م الإبراهيم" (سوري، مواليد العام 2000) كان يجتاز المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية تحت جسر فؤاد شهاب ما أدى إلى وفاته على الفور وسارعت إلى المكان القوى الأمنية والشرطة العسكرية في الجيش.