لبنان

طولها 3 أمتار.. اصطياد سمكة قرش في عكّار!

Lebanon 24
14-06-2021 | 11:25
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تمكن أحد الصيادين في بحر العبدة - عكار من اصطياد سمكة قرش يبلغ طولها حوالي 3 امتار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
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