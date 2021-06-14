لبنان

الحجار تقدم بإخبار ضد مستشارين في وزارة الطاقة بجرم هدر المال العام

Lebanon 24
14-06-2021 | 05:13
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تقدم عضو كتلة المستقبل النيابية محمد الحجار بإخبار الى النيابة العامة التمييزية يتعلق بجرائم هدر الأموال العامة بملايين اليورو وتبييض الأموال وتمويل الأرهاب من قبل بعض المستشارين في وزارة الطاقة والمياه، وذلك من خلال التصرف بهبات من فرنسا ومنظمة اليونيسف وأموال ممنوحة لوضع الإستراتجية الوطنية لقطاع المياه 2020 وإعداد المراسيم التطبيقية لقانون المياه.
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