لبنان

قطاع النقل البري يعلن مشاركته في اضراب الخميس المقبل

Lebanon 24
14-06-2021 | 05:16
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اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تأييدها للاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الخميس 17/6/2021 والمشاركة في فعاليات هذا الاضراب.
 
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الاضراب

قطاع النقل البري

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