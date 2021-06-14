لبنان

طقس حزيران.. إنخفاض في الحرارة وأمطار

Lebanon 24
14-06-2021 | 11:42
A-
A+
Doc-P-833066-637592713663955180.jpeg
Doc-P-833066-637592713663955180.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تهطل أمطار خفيفة ليلا في القسم الشمالي من البلاد .
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق شرق أوروبا والبحر الاسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ربيعي معتدل خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح وتهطل أمطار في شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد فترة بعد الظهر والمساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تهطل أمطار خفيفة ليلا في القسم الشمالي من البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح من حين لاخر وتهطل أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية شمالا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا وبداية ارتفاع في درجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %
- حال البحر: متوسط الموج (بين 0.5 و 1.25م)، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,26
- ساعة غروب الشمس: 19,50
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2021-06-14
12:05 | 2021-06-14
12:01 | 2021-06-14
11:54 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
11:46 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website